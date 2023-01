Zoey 101 tendrá una secuela luego de 15 años

‘Zoey 101’ tendrá una secuela confirmada. La recordada serie de Nickelodeon, protagonizada por Jamie Lynn Spears, hermana menor de Britney Spears, regresará después de haber sido cancelada, en 2008, con una película titulada ‘Zoey 102’.

La noticia fue confirmada por la propia Lynn Spears en su cuenta oficial de Instagram. “¡Es oficial! ¿Están listos?”, escribió la actriz. En la publicación también se puede ver una fotografía del guión además de sillas con los nombres de algunos de los personajes de la serie original.

Según el medio Variety, Nickelodeon ya ha empezado a trabajar en la producción de la cinta. Erin Sander, Sean Flynn, Matthew Underwood, Christopher Massey, Abby Wilde y Jack Salvatore son algunos de los actores que han sido confirmados para el proyecto.

‘Zoey 101’ se estrenó en 2005 y terminó en 2008. El creador de la obra fue Dan Schneider, que dejó de trabajar con la cadena de televisión en 2018 al estar involucrado en casos de abuso sexual y pedofilia, y rápidamente se convirtió en un éxito comercial. El programa tuvo que ser cancelado abruptamente luego de que Jamie Lynn Spears quedara embarazada.

¿De qué tratará la secuela de Zoey 101?

Por el momento no se conoce mucho acerca de la trama de la nueva entrega de ‘Zoey 101’. La historia estará centrada en una boda que reunirá a todos los viejos amigos de la Academia Costa del Pacífico, o PCA por sus siglas en inglés.

“Estoy más que encantada de volver junto a mi familia de la PCA y continuar la historia de Zoey y de todos los personajes que los fans conocen y adoran”, reconoció Lynn Spears en un comunicado.

Aún no tiene fecha de estreno, no obstante, se sabe que llegará a Paramount Plus, la plataforma de streaming de Paramount Pictures.