Rock in Río: todo lo que debes saber sobre el mayor festival de música del mundo

Tras la pausa provocada por la pandemia de la covid-19, el festival Rock in Río arrancó este viernes con una nueva edición que ofrecerá unos 250 conciertos en 7 días. Son más de 700.000 espectadores los que disfrutarán de las bandas más importantes del mundo.

Los artistas estelares son Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns N’Roses, Green Day, Coldplay y Dua Lipa, quienes se presentarán los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre, respectivamente.

Además de los numerosos artistas, los asistentes podrán disfrutar de numerosas atracciones como el de un parque de diversiones con dos montañas rusas, una rueda de Chicago gigante, un elevador de caída vertical, un “Discovery” y una tirolesa que pasa justo al frente del escenario principal.

“El reencuentro (de los espectadores) tras la pandemia tiene más peso que cualquier desencuentro. La música no tiene lado. La música no va a resolver el Brasil fracturado, pero descomprimirá y garantizará un momento de respiración para todos los grupos”, dijo el presidente del Rock in Río, Roberto Medina.