Muere el actor de comedia Leslie Jordan en un accidente de auto

LOS ANGELES, 24 oct (Reuters) – El actor Leslie Jordan, ganador de un Emmy en horario de máxima audiencia por su papel en la exitosa serie “Will & Grace” y quien se convirtió en sensación en las redes sociales durante la pandemia, murió el lunes en un accidente de auto mientras conducía a su trabajo en Hollywood, dijo un portavoz.

Jordan aparentemente sufrió un “problema médico” al volante de su vehículo, que golpeó el costado de un edificio en camino a un estudio de la Warner Bros donde se graba la serie de televisión de Fox “Call Me Kat”, según su agente Don LeClair.

Fue declarado muerto en el lugar.

El actor coprotagonizaba el programa en el papel de un hombre gay recién soltero que trabajaba como jefe de una panadería en Louisville, Kentucky, donde coincidía con el personaje principal Kat, interpretado por Mayim Bialik.

El programa, en producción para su tercera temporada, se basa en gran medida en la famosa comedia británica “Miranda”.

Jordan, nativo de Tennessee, era mejor conocido por la audiencia televisiva estadounidense por su papel recurrente en la comedia de NBC “Will & Grace” como Beverly Leslie, que contrastaba con el intrigante del personaje de Karen, encargado por Megan Mullally.

El papel le valió un Emmy al mejor actor invitado en una serie de comedia en 2006.

Más tarde, se hizo famoso para una generación más joven de fans con una serie de videos en Instagram sobre la vida diaria en cuarentena, que se volvieron virales durante la pandemia.

Conocido por su baja estatura y acento sureño, sus créditos televisivos también incluyeron apariciones especiales en “Murphy Brown”, “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, “Star Trek: Voyager”, “Boston Public” y “American Horror Story”.

“El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy sin el amor y la luz de Leslie Jordan”, dijo su agente en un comunicado.