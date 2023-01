La estrella de la ópera Plácido Domingo enfrenta nuevas acusaciones de acoso

MADRID, 16 ene (Reuters) – La estrella de la ópera Plácido Domingo recibió a nuevas acusaciones de acoso sexual por parte de una colega cantante española en un programa de televisión emitido el domingo, tres años después de que tales afirmaciones provocaran una disculpa y frenaran su carrera.

En una investigación realizada en 2020, más de una treintena de cantantes, bailarines, músicos, profesores de canto y personal de bastidores declararon haber sido testigos o haber experimentado un comportamiento inapropiado por parte de Domingo, de 83 años, a lo largo de tres décadas. Domingo no ha admitido haber cometido ningún delito.

La nueva acusación procede de una cantante no identificada en el canal de televisión español La Sexta. Apareciendo como una figura oscura, dijo que Domingo supuestamente le pidió tocarla en un teatro en España a principios del siglo XXI. En otra ocasión, intentó besarla, dijo.

“Es algo que se sabe en este mundo, es de lo primero que te dicen, ‘no te subas sola en un ascensor con Plácido Domingo'”, dijo la mujer al programa Salvados.

Relató cómo Domingo supuestamente le pidió tocarla después de un ensayo.

“La primera vez que me hizo sentir incómoda fue cuando íbamos de una sala a otra para hacer un ensayo de escena. Me hizo una pregunta muy extraña delante de todo el mundo. (Plácido) me dice: ‘Oye, ¿puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón? Yo llevaba un pantalón con un bordado en los bolsillos traseros”, explicó.

“Me dio una punzada en el estómago, porque pensé: ¿qué le digo yo a este hombre (Domingo) ahora para poder seguir de una manera normal. Si le digo que no, tendrá unas consecuencias, y si le digo que sí, no quiero ni pensar”.

La cantante aseguró que no denunció a Domingo ante sus jefes, ni ante las autoridades.

“No lo puedes contar. Él es Plácido Domingo y tú no eres nadie”, añadió.

Los representantes de Domingo no respondieron a una solicitud de comentarios.

La investigación realizada en 2020 por el Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales (AGMA, por sus siglas en inglés) concluyó que Domingo se había comportado de forma inapropiada.

Domingo dijo en un comunicado en ese momento que respetaba la decisión de las mujeres de hablar y que estaba “verdaderamente arrepentido por el daño que les causé”.

Los descubrimientos llevaron a España a cancelar las actuaciones previstas del tenor convertido en barítono en teatros financiados con fondos públicos. Instituciones estadounidenses como la Metropolitan Opera de Nueva York y la Ópera de San Francisco también cancelaron sus compromisos previstos.

Domingo dimitió como director general de la Ópera de Los Ángeles, cuya propia investigación consideró “creíbles” diez acusaciones contra él.

Ninguna de las acusaciones llegó a los tribunales.

En una entrevista concedida al diario español El Mundo en enero de 2022, Domingo negó haber acosado a nadie y dijo que se sentía condenado en el tribunal de la opinión pública por no haberse pronunciado públicamente.

La investigación de la AGMA fue parcial, dijo, y contenía pocos hechos concretos.

Domingo regresó a España para actuar en un concierto benéfico en junio tras una ausencia de casi año y medio y ha actuado en otros países.