El rockero Ozzy Osbourne dice que no está “físicamente capacitado” para afrontar la próxima gira

LONDRES, 1 feb (Reuters) – El rockero británico Ozzy Osbourne dijo que no está “físicamente capacitado” para afrontar una gira por Europa y el Reino Unido esta primavera boreal, ya que está demasiado débil para todos los viajes necesarios que implican los espectáculos en vivo.

El músico de 74 años se ha sometido a años de tratamiento después de que una caída en 2019 dañó su columna vertebral y agravó las lesiones de un accidente de quad que tuvo en 2003.

En una publicación en Instagram el miércoles, el exlíder de Black Sabbath anunció la noticia, diciendo que era “probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis leales fans”.

“Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario. Mi voz de cantante está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador Tratamiento Cibernético (HAL), mi cuerpo sigue estando físicamente débil”, dijo Osbourne, refiriéndose a un tratamiento que implica un exoesqueleto mecánico.

“Honestamente, me siento humilde por la forma en que todos ustedes han guardado con paciencia sus entradas durante todo este tiempo, pero en conciencia, ahora he llegado a la conclusión de que no estoy físicamente capacitado de hacer las próximas fechas de mi gira por Europa y Reino Unido, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos”, agregó.

Conocido por sus seguidores como “El Príncipe de las Tinieblas”, Osbourne era famoso por sus extravagantes actuaciones sobre el escenario. Más tarde, a principios de este siglo, se reinventó como estrella de la telerrealidad, siendo filmado en su casa junto a su esposa Sharon y dos de sus hijos.

Osbourne tenía previsto subirse a los escenarios en mayo, comenzando su gira “No More Tours 2” en Helsinki (Finlandia) y terminando en la ciudad británica de Birmingham a mediados de junio, según las fechas que figuran en su página web.

“Nunca habría imaginado que mis días de gira acabarían de esta manera”, dijo Osbourne. “Mi equipo está evaluando ideas en la actualidad sobre dónde podré actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país”.