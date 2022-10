Def Leppard y Mötley Crüe se presentarán por primera vez en Perú. Las icónicas bandas tocarán en el estadio Nacional de Lima el 28 de febrero del 2023 como parte de su gira The World Tour.

A comienzos del próximo año, ambas agrupaciones tienen programado una serie de conciertos por toda América Latina. En mayo de 2023, se dirigirán a Europa para continuar con los espectáculos, donde también se incluye una parada en el mítico estadio de Wembley.

“Después de volver a la carretera y realizar una monumental gira de verano en Estados Unidos y Canadá este año, estamos más que encantados de llevar esta enorme gira de estadios a las principales ciudades de todo el mundo, y de empezar en Europa en Sheffield, donde todo empezó para nosotros hace 45 años”, dijo Joe Elliott de Def Leppard.

“No podemos esperar a llevar el espectáculo alrededor del mundo con The World Tour en 2023. Crüeheads en América Latina y Europa: ¡Prepárense! ¡Vamos por ustedes y no podemos esperar a verlos a todos de nuevo por ahí el año que viene!”, señaló Mötley Crüe en un comunicado.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para disfrutar de Def Leppard y Mötley Crüe? Los boletos estarán a la venta desde este 25 de octubre.

La historia de Def Leppard

Def Leppard se fundó en 1976 en Inglaterra. En 1981, tuvieron un imparable ascenso con éxitos como “Bringin’ on the heartbreak”, “Photograph”, “Rock of ages”, “Pour some sugar on me” e “Hysteria”.

En 1984, el baterista Rick Allen pierde un brazo en un accidente automovilístico. La tragedia los tomó de sorpresa a la banda, esto los obligó a ser pacientes con la recuperación de su integrante. La fortaleza de la banda fue premiada con el álbum ‘Hysteria’, que en su momento se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia del rock.

La historia de Mötley Crüe

Gracias al best-seller biográfico “The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band” y a la adaptación cinematográfica ‘The Dirt’, podemos conocer la historia de Mötley Crüe. Los excesos y escándalos de la banda fueron tan conocidos como sus éxitos “Shout at the devil”, “Looks that kill”, “Girls, Girls, Girls”, “Dr. Feelgood”, “Same Ol’ Situation” o “Home sweet home”.

Sus integrantes, Vince Neil, Mick Mars, Nikki Sixx y Tommy Lee se han convertido en íconos de la cultura popular. Incluso, cada uno cuenta con su propia autobiografía y con participaciones en programas de televisión.