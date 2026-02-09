A pocos días del desenlace de Eres Mi Bien, Valeria Ríos, Valeria Conroy y Diego Villarán compartieron sus emociones ante el cierre de una etapa que marcó sus carreras y dejó huella en el público.

Para Valeria Rios, quien interpreta a Fiorella, la noticia del final llega acompañada de una profunda nostalgia. La actriz destacó el aprendizaje constante que le dejó la novela y, sobre todo, el valor humano del equipo que se formó durante las grabaciones. “Ha sido un grupo muy bonito, muy compenetrado, dispuesto a compartir aprendizajes, risas y también momentos difíciles”, comentó.

En la misma línea, Valeria Conroy, Cayetana en la historia, resaltó el vínculo que se creó entre todos los actores y el equipo técnico. Para ella, lo más difícil será despedirse de ese espacio de confianza y complicidad que, según confesó, no es fácil volver a encontrar. “Creo que todos vamos a extrañar mucho los momentos que vivimos juntos”, señaló.

Por su parte, Diego Villarán recordó con humor algunas de las experiencias que marcaron su paso por la novela, como las escenas en moto que casi terminan en accidente durante los primeros capítulos.

Sobre la reacción del público, los tres coincidieron en que los capítulos finales mantendrán la tensión hasta el último minuto. “Va a ser como un partido que se define al final”, adelantaron, asegurando que cada episodio estará cargado de giros inesperados.

Finalmente, enviaron un mensaje directo a los televidentes: prepararse para no parpadear. “Si pestañeas, te pierdes algo”, advirtieron entre risas, invitando a no despegarse de la pantalla hasta el último capítulo de Eres Mi Bien.