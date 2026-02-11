Entre risas, bromas internas y confesiones inesperadas, Valeria Ríos (Fiorella), Diego Villarán (Alan) y Valeria Conroy (Cayetana) se animaron a jugar un divertido “Yo Nunca Nunca” y dejaron ver la complicidad que construyeron durante las grabaciones de Eres Mi Bien. “Mucha nostalgia”, confesaron al inicio sobre el final de la novela, pero rápidamente el tono se volvió más relajado.

Uno de los momentos más comentados fue cuando admitieron haber repetido escenas por ataques de risa. “No podíamos dejar de reírnos”, recordaron sobre una escena tensa en la que tuvieron que voltearlos de espaldas para no mirarse. “Era una escena tensa donde ellos tenían que mirar… y nos separaban para que no nos riamos”, contaron entre carcajadas.

También hablaron de redes sociales y curiosidades. “Yo sí estoqueaba a todos, creo”, dijo entre risas una de las actrices. Incluso confesaron sueños insólitos: “Recuerdo haberme despertado habiendo soñado contigo… que la luna se estaba acercando a la Tierra y se iban a chocar”.

Las escenas de beso tampoco se salvaron. Valeria Conroy admitió: “Yo estaba muy nerviosa y decía: ‘¿Cómo funcionan estas cosas?’”. Diego, en cambio, defendió que no ensayaran antes: “Es el primer beso de estos personajes. Que sea el primer beso entonces”. Para ambos, eso hizo que el momento fuera más auténtico en pantalla.

Entre bromas internas, revelaron que Diego tiene “un talento para sacar de quicio” con chistes que pueden durar meses. “Es un chiste que empieza con una historia… y dos meses después lo termina”, explicaron.

El video cerró con un mensaje claro para el público: “No se pierdan los capítulos finales de Eres Mi Bien. Se vienen un montón de cosas muy fuertes”.

Entre carcajadas y confesiones, el elenco demostró que, más allá del drama en pantalla, detrás de cámaras se formó una amistad difícil de olvidar.