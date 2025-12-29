En Eres Mi Bien, Lucía comienza a fastidiar a Foncho respecto al fracaso que tuvo con su ceviche, comenzando una pelea más entre los dos, pero Azucena no tarda en aprovechar la situación para detener la inminente pelea y pasar tiempo a solas con Foncho. Lucía detecta rápidamente las intenciones de Azucena y guiada por los celos, intenta impedir esta situación por todos los medios.

