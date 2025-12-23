La tensión explotó en el más reciente episodio de Eres Mi Bien cuando Antonio llamó a Renato para lanzarle una amenaza directa: “Esto se paga y con sangre”. El mensaje fue claro y brutal. Aterrorizado, Renato entendió que ya no estaba a salvo y reaccionó de inmediato: “Tengo que desaparecer, necesito plata”.

Sin perder tiempo, dio órdenes a Salvatierra para cerrar el lugar, apagar las luces y no dejar entrar a nadie, dejando todo atrás para huir y salvar su vida. ¿Logrará Renato escapar de Antonio? ¿O esta huida solo acelerará su caída?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!