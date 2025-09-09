En Eres Mi Bien, los momentos románticos entre Francesca y David siguen sorprendiendo a los televidentes. Tras un partido de fútbol, David se convirtió en el centro de atención cuando anotó un gol espectacular. Después de la jugada, Francesca, llena de entusiasmo, no dudó en correr hacia él y darle un beso que lo dejó completamente sin palabras.

David, aún atónito por el gesto, solo pudo preguntar: “¿Qué fue eso?”. Francesca, con una sonrisa juguetona, le respondió: “Era un premio”. El joven, algo desconcertado por lo sucedido, soltó una risa nerviosa y dijo: “Nunca me habían premiado por meter un gol”. A lo que Francesca, con su particular encanto, explicó: “Así pasa en las películas y como yo voy a ser una actriz seria, tenía que practicar en escenas así”.

Este divertido y a la vez tierno momento dejó claro que Francesca no solo tiene talento en su carrera de actriz, sino también en el arte de sorprender a David, quien probablemente aún esté digiriendo ese inesperado “premio”.

¿Cómo tomará David este nuevo gesto de Francesca? ¿Será que esta inesperada escena marcará un nuevo rumbo en su relación? ¡No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien!

