En Eres Mi Bien, David se encontraba en medio de su partido, concentrado y alentado en todo momento por Francisca, quien no dejaba de motivarlo desde las gradas. Sin embargo, la situación cambió cuando un tercero se acercó a conversar con ella, generando la evidente incomodidad y celos de David.

Decidido a no dejarse vencer, David aprovechó la presión del momento y marcó un gol que hizo estallar la emoción en el lugar. Al ver la hazaña, Francisca no pudo contenerse y corrió hacia él para darle un beso lleno de entusiasmo.

Aunque al inicio David se mostró sorprendido, rápidamente correspondió al gesto, sellando un momento inolvidable para ambos.

¿Será este beso el inicio de una nueva etapa en la relación entre David y Francisca? ¿Cómo reaccionarán los demás al verlos juntos? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien.

