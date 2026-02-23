David buscó a Fran decidido a enmendar su error. Después de escuchar el audio en el que se confirma que nunca hubo nada entre ella y Boris, entendió que sus celos e inseguridades casi destruyen su relación. “Fui un tonto”, admitió con honestidad, reconociendo que no supo confiar cuando más debía hacerlo.

Fran no ocultó su dolor. “Cuando te pedí que confiaras en mí, no lo hiciste”, le reprochó, dejando en evidencia la herida que dejó la desconfianza. Sin embargo, la conversación dio paso a un momento íntimo y emotivo. David fue contundente: “No volveré a dudar de ti jamás”. Y entonces, sin reservas, llegó la declaración que ambos necesitaban escuchar: “Yo te amo”.

Entre promesas de no repetir los mismos errores y de decirse “te amo” todos los días, la pareja selló su reconciliación con la esperanza de salir más fuertes que nunca.

