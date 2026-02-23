Claudia vivió momentos de angustia luego de desmayarse y ser trasladada de emergencia a la clínica. Debido a que su embarazo es de riesgo, el susto fue mayor. “¿Puedo escucharlo?”, preguntó conmovida al despertar. Instantes después, el sonido del latido trajo alivio: “Este bebé es fuerte como tú”, le aseguró Ricardo

Sin embargo, la advertencia fue clara. El desmayo fue provocado por sobreesfuerzo y ansiedad, y la especialista indicó reposo absoluto. “En este momento su bebé está bien, pero esto no puede volver a suceder”, enfatizó, recomendando cero estrés y guardar cama. Claudia deberá priorizar su salud y la del bebé, dejando de lado cualquier tensión. ¿Podrá mantenerse en calma en medio de todo lo que la rodea?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!