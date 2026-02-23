Boris y David tuvieron un leve enfrentamiento en el canal. En medio de la crisis sentimental que atraviesa David con Francisca, Boris decidió encararlo con una actitud provocadora. “Francisca es la pareja perfecta para mí y te lo voy a demostrar”, lanzó Boris con seguridad, insinuando que puede impulsar su carrera como actriz gracias a su influencia.

Lejos de retroceder, dejó clara su intención: “Ella estará conmigo, quieras o no”. Sus palabras no solo alimentan los celos de David, sino que confirman que no piensa apartarse de Francisca, pese al daño que ya causó en la relación.

Mientras David enfrenta la sospecha de una supuesta traición, todo apunta a que Boris es quien insiste en acercarse y sembrar dudas. ¿Logrará separar definitivamente a la pareja? ¿Francisca caerá en el juego de la fama y la presión? La rivalidad recién comienza y promete consecuencias explosivas.

