Fran enfrentó a Boris por difundir que entre ellos existía una relación. Ella, visiblemente molesta, le reclamó por las mentiras que ya afectan su carrera y su relación con David. “No inventes cosas, me estás metiendo en problemas”, le exigió, mientras él insistía en que solo había dicho “la verdad” sobre lo que sentía.

La situación se salió de control cuando Boris intentó acercarse para “ayudarla” y, en ese momento, alguien los grabó muy cerca, alimentando aún más los rumores. El video comenzó a circular como prueba del supuesto romance.

¿Se verá afectada la relación de Fran y David? ¿Podrá ella frenar el escándalo antes de que dañe su imagen?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!