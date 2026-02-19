En el reciente capítulo de Eres Mi Bien, la noticia cayó como un balde de agua fría. Meche, aún afectada, le contó a Emerson lo ocurrido: su prima Azucena intentó acabar con la vida de Valeria, pero todo terminó en un disparo fatal. “Escuché el balazo y cuando salí…”, relató entre nervios, mientras intentaba asimilar lo sucedido.

La confirmación fue devastadora: Azucena murió. Entre dolor y confusión, quedó flotando una reflexión: cuando el odio se instala por demasiado tiempo, los finales suelen ser oscuros. Meche no solo enfrenta el impacto de la violencia, sino también el peso de perder a alguien de su propia familia.

