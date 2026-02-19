Cayetana descubrió una fotografía sospechosa de Alan y Fiorella, lo que despertó inseguridades difíciles de ignorar. Aunque Alan aseguró que “jamás pasó nada” y que nunca haría algo así, el pasado pesa: antes de iniciar su relación con Cayetana, él estuvo profundamente enamorado de Fiorella.

La tensión aumentó cuando Alan recordó lo que sintió por ella y reconoció que entiende por qué su novia podría desconfiar. Pero el momento más incómodo llegó con una pregunta directa de Fiorella: “¿Podrían volver esos sentimientos?”. El silencio dejó más dudas que certezas.

