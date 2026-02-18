La tensión estalló en un enfrentamiento cargado de dolor entre Valeria y Azucena. Lo que parecía un reclamo más profundo terminó revelando una herida que nunca cerró. Azucena expuso su frustración con palabras devastadoras: “Yo también habría podido tener una familia. Yo también habría podido tener hijos”, dejando en evidencia el sacrificio que marcó su vida.

Valeria, desconcertada, intentó apelar a la razón. “No me acuerdo siquiera de este chico, César”, confesó, sin imaginar que esa frase encendería aún más la furia. Para ella, el pasado quedó atrás; para Azucena, César fue “todo”. El contraste fue brutal: mientras una lo considera un recuerdo difuso, la otra construyó su vida alrededor de esa pérdida.

El momento más estremecedor llegó cuando Azucena sentenció: “Yo ya no tengo camino”, una frase que dejó en el aire una sensación de peligro inminente.

