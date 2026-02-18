Azucena, gravemente herida, escuchaba como Valeria intentaba mantenerla consciente. “Nosotros quisimos cuidarte”, le reprochó entre sollozos, sin entender por qué permitió que el odio la consumiera.

Con dificultad para respirar, Azucena confesó la verdad detrás de sus actos: “Tenía mucho odio adentro. Quería quebrar tu felicidad. Pensaba que iba a dejar de doler”. Sus palabras revelaron una herida emocional que nunca logró sanar. “Yo me morí cuando César se fue… y ahora, por fin, estaremos juntos”, alcanzó a decir antes de perder fuerzas.

Mientras pedían desesperadamente una ambulancia por una herida de bala en el estómago, el ambiente se llenó de angustia. Valeria le suplicaba que resistiera, que no cerrara los ojos, que aguantara un poco más. Pero pese a los esfuerzos, Azucena dejó de respirar, dejando una mezcla de culpa, tristeza y preguntas sin resolver.

