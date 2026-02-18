La tensión alcanzó su punto más alto cuando Mauricio se lanzó sobre Azucena para intentar quitarle el arma. En medio del forcejeo y la confusión, se escuchó un disparo que estremeció el lugar. La escena fue caótica y apenas segundos después quedó claro que Azucena había recibido el impacto.

A pocas casas de distancia, Meche, David y Alan conversaban con aparente tranquilidad cuando el estruendo los interrumpió. “¿Qué fue eso? ¿Un balazo?”, preguntaron alarmados antes de salir a ver qué ocurría. El miedo se apoderó del barrio mientras intentaban entender la magnitud de lo sucedido.

El disparo no solo dejó a una persona herida, sino que marcó un antes y un después en el conflicto que venía creciendo en Chucuito.

