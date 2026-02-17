Azucena fue abordada por un desconocido que le entregó un sobre en nombre de Renato. “El señor Renato dice que es un regalo para usted”, le indicó el mensajero, sin dar mayores explicaciones. Aunque al inicio mostró desconcierto, Azucena terminó aceptándolo y aseguró que sabría qué hacer con el contenido.

Desde lejos, Meche observó la escena con inquietud. Al preguntarle qué contenía el paquete, Azucena respondió con evasivas: “Me ha traído algo para sentirme mejor… la cura para mi enfermedad”. Sin embargo, luego aclaró que no se refería a una dolencia física, sino a algo más profundo, dejando a Meche aún más confundida.

La actitud de Azucena encendió las alarmas. ¿Qué envió realmente Renato? ¿Por qué tanto misterio alrededor del sobre? ¿Está Azucena ocultando algo más grande?

