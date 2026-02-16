Eres Mi Bien capítulo 128: ¡La historia de amor de Lucía y Foncho recién comienza!
Persona correcta, lugar correcto, pero muchos años después.
Foncho decidió enfrentar sus miedos y regresar al mismo lugar donde años atrás estuvo a punto de dar el paso. Esta vez lo hizo sin rodeos: “¿Quieres salir conmigo?”, preguntó con el corazón en la mano. La respuesta de Lucía fue directa y desconcertante: “No”.
Sin embargo, lejos de rendirse, Foncho abrió sus sentimientos como nunca antes. “Estoy completamente enamorado de ti”, confesó, imaginando en voz alta cómo habría sido una vida juntos, sin dudas ni ausencias. Sus palabras tocaron una fibra profunda. Lo que parecía un cierre definitivo se transformó en un giro inesperado cuando Lucía dejó atrás la negativa y respondió con un beso que lo cambió todo.
La escena dejó claro que el amor puede esperar, pero no desaparecer. Después de tantos errores y silencios, ¿será este el verdadero comienzo para ellos? ¿Podrán construir ahora la historia que no se atrevieron a vivir antes?
