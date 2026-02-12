Tras quedar en libertad, Sebastián llamó a Fiorella con una “supuesta” intención de querer “cerrar bien las cosas” y despedirse para siempre. Sin embargo, Fiorella no confió: “Yo no te creo ni una sola palabra”, respondió firme, recordándole que hizo lo correcto al denunciarlo.

Lo que parecía una despedida tomó un giro oscuro cuando Sebastián lanzó una advertencia: si ella no aceptaba verlo, enviaría una foto comprometedora a Cayetana. En la imagen, parece que Fiorella besa a Alan, algo que podría destruir amistades y relaciones. “Tú decides”, sentenció él, dejando claro que se trataba de un chantaje.

Acorralada y temiendo lastimar a quienes quiere, Fiorella accedió al encuentro consciente de que cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!