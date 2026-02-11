Luego de que Alan le contara que vio a Fran muy cerca de Boris, David decidió enfrentarla. La conversación fue directa: él necesitaba saber si el actor volvió a declararse. Y la respuesta lo confirmó todo: sí, Boris le dijo que la amaba.

Fran fue clara. Aseguró que no siente nada por él y que solo tiene ojos para David. Sin embargo, la seguridad de ella no logró calmar del todo las dudas de él. El temor no es solo por la declaración, sino por lo que Boris representa ahora: un actor famoso, presente en el mismo canal, alguien que seguirá apareciendo en sus vidas.

David dejó al descubierto su mayor inseguridad: sentirse en desventaja. “Él es un actor famoso y yo solo canto porque no puedo jugar fútbol”, confesó, evidenciando que la comparación lo golpea más de lo que quisiera admitir.

Aunque Fran insistió en que no permitirá que nadie los separe, David no pudo ocultar su miedo. Al final, la conversación quedó en pausa. David decidió irse a ensayar, admitiendo que necesita tiempo para procesarlo todo. “Ahorita me siento muy inseguro”, confesó. ¿podrá el amor más que los celos y las inseguridades?

