La tranquilidad de David se quebró cuando Alan decidió contarle lo que vio: Fran estaba conversando muy cerca de Boris. Aunque aclaró que no llegó a ver ningún beso, la imagen fue suficiente para sembrar la duda.

“Estaban muy cerca”, insistió Alan, seguro de que se trataba de ella. La revelación golpeó fuerte a David, quien no tardó en recordar que Boris ya se le había declarado tiempo atrás. “Yo sabía que no podíamos confiar en ese maldito”, lanzó, visiblemente afectado.

El temor no solo pasa por los sentimientos, sino por las inseguridades. David no pudo evitar compararse: Boris ahora es actor de televisión, “el galán de telenovela”, mientras él siente que no puede competir contra eso. “Yo no puedo”, confesó, dejando ver sus miedos más profundos.

Sin embargo, Alan intentó hacerlo reaccionar. Le recordó que no saben si realmente pasó algo y que, si ama a Fran, debe hablar con ella antes de sacar conclusiones. “¿Tú la quieres?”, le preguntó. “Yo la amo con toda la fuerza de mi corazón”, respondió David. ¿David enfrentará la situación y luchará por su relación, incluso si eso implica enfrentarse a Boris?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!