Rubén volvió a comunicarse con el doctor aún dudoso sobre la verdadera partida de su padre. Aunque el médico fue claro al señalar que “lo más probable es que haya muerto de un infarto”, Rubén insistió en la posibilidad del mencionado envenenamiento. Aunque el doctor afirmó la presencia de una pequeña cantidad de cianuro en la sangre, aclaró que podría provenir de alimentos contaminados y que podría no haber sido suficiente para causar la muerte.

Pese a las explicaciones médicas y a que el especialista aseguró que el infarto era la causa más probable. ¿Rubén logrará cerrar este capítulo? ¿O hay algo más detrás de la muerte de su padre? ¿Podría salir a la luz una verdad inesperada?

