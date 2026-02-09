Claudia, determinada a desenmascarar a Renato de una vez por todas, decide llevar a Ricardo al lugar donde fue secuestrado, con la esperanza de que pudiera recordar el rostro de quien intentó matarlo antes de que el caso sea cerrado, aun sabiendo que esto implicaba el riesgo de que sufriera una fuerte crisis.

Al llegar, como era de esperarse, Ricardo colapsó emocionalmente. “Me taparon la cabeza… no veía nada”, repetía, visiblemente alterado, mientras intentaba respirar y ordenar los recuerdos. “Ricardo, por favor, respira conmigo”, le pidió Claudia al notar que el pánico se apoderaba de él. Aunque estuvo cerca de recordar algo clave, la oscuridad volvió a nublar su mente y Claudia decidió detener todo para protegerlo.

¿Ricardo logrará identificar a quien intentó asesinarlo? ¿Se cerrará el caso sin justicia? ¿Podrá enfrentar su pasado sin ponerse en peligro?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!