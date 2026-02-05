Sebastián vuelve a cruzar un límite. Tras recibir un video grabado por uno de sus amigos, donde Alan y Fiorella parecen estar besándose, el joven no duda en actuar impulsivamente y enfrentar a Alan directamente.

Sebastián lo encara con insultos y termina golpeándolo, convencido de que sigue interesado en Fiorella. En medio de la confrontación, lanza una amenaza clara: piensa contarle todo a Cayetana, usando el video como “prueba” de una supuesta infidelidad.

Alan intenta defenderse y negar saber de qué está acusándolo. Mientras tanto, Fiorella queda nuevamente en el centro de un conflicto que no provocó, y Cayetana podría verse afectada por una versión de los hechos que no refleja lo que realmente ocurrió.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!