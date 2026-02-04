Entre disculpas y tensiones, Mauricio y Claudia coincidieron en algo clave: “Tenemos que trabajar en equipo”, especialmente cuando se trata del futuro de Miranda. La conversación giró en torno a los trámites de adopción y custodia, un paso decisivo para protegerla de Renato. “Si Miranda tiene tu apellido, ese hombre no se va a poder acercar”, aseguró Claudia, convencida de que esta es su única oportunidad.

Sin embargo, Miranda apareció justo a tiempo para escuchar a Mauricio decir: “No voy a permitir que Miranda sepa ni su nombre”, irrumpiendo la conversación con una pregunta que podría cambiarlo todo: “¿De quién no tengo que saber su nombre, papá?,” dejando en evidencia que el secreto más grande de su vida podría salir a la luz antes de tiempo. ¿Qué escuchó exactamente Miranda? ¿Podrán seguir ocultándole la verdad? ¿O este silencio terminará rompiendo a la familia?

