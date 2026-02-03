Rebeca reunió el valor para enfrentar la verdad más dolorosa de su vida y compartirla con Mauricio. Con la voz entrecortada, recordó el día en que creyó haber perdido a su hijo y cómo una corazonada la llevó a investigar. “Tu padre fue el gran amor de mi vida”, confesó, antes de revelar que aquel bebé que le dijeron había nacido muerto, en realidad estaba vivo.

Tras indagar en archivos alterados y testimonios ocultos, le comentó a Mauricio que gracias a eso llegó a descubrir que su hijo fue entregado por orden de Giacomo Piaio (su pareja y padre de Mauricio) y criado por él junto con Leticia Monteverde. El momento más impactante llegó cuando, sin rodeos, le dijo: “Mauricio, tú eres mi hijo”. La confesión dejó a Mauricio en shock y abrió heridas del pasado que nadie imaginó. ¿Cómo procesará esta verdad? ¿Qué pasará ahora que el secreto salió a la luz?

