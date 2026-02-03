Mauricio enfrentó a Leticia tras una gran confesión que lo dejó desconcertado. “Acabo de hablar con Rebeca”, le dijo, aunque ella intentó desviar el tema, pero la pregunta fue directa y dolorosa: “¿Es mi madre, sí o no?”. Leticia sostuvo lo único que conocía como verdad: “Yo soy tu madre. Yo te crié” le aseguró. Sin embargo, la presión fue inevitable y el silencio terminó rompiéndose. “Sí. Es verdad. Es tu madre biológica”, confesó finalmente con lágrimas en los ojos.

La revelación dejó a Mauricio enfrentado a una identidad que nunca imaginó. Rebeca no solo era una figura incómoda de su pasado, sino la mujer que le dio la vida. El golpe emocional fue inmediato y abrió heridas que parecían enterradas. ¿Cómo cambiará esta verdad el vínculo entre madre e hijo? ¿Buscará Mauricio respuestas en Rebeca? ¿Qué secretos más saldrán a la luz?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!