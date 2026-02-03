La casa de Emerson se llenó de ilusiones cuando un representante apareció con una propuesta tentadora para David. Convencido de su potencial, aseguró que podía convertirlo en “la próxima estrella del canto juvenil, al estilo Justin Bieber o K-Pop”. Aunque Meche dudó al inicio, el discurso sobre la industria musical y el dinero que mueve terminó por convencerla.

Con solo 16 años, David escuchó atento cómo le prometían pulir su talento y darle una imagen poderosa. Incluso surgió un nuevo nombre artístico: “David Goliat”, una identidad que fue celebrada entre risas y aplausos. ¿Será esta oportunidad real o demasiado buena para ser verdad? ¿Está David preparado para enfrentar la fama?

