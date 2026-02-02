Sebastián vuelve a mostrar su lado más oscuro al confrontar a Camila, la primera joven que se atrevió a denunciarlo públicamente por maltrato. Lejos de asumir responsabilidades, el agresor intenta forzarla a retractarse usando una amenaza directa.

Sebastián le exige que acuda a la universidad y declare que la denuncia y el video difundido en su contra fueron producto del despecho, asegurando que ella habría manipulado a otras chicas para replicar la acusación. Todo, con el objetivo de limpiar su imagen y ser readmitido en la institución.

La situación se vuelve aún más grave cuando Sebastián reproduce un video íntimo de Camila, grabado sin su consentimiento, y la intimida con hacerlo público si no accede a sus condiciones. A cambio, promete borrar el material una vez que ella retire la denuncia.

A pesar del miedo, Camila intenta resistir y le recuerda que no es la única que ha hablado y que existen más testimonios en su contra. Sin embargo, Sebastián insiste en que su retractación serviría como “ejemplo” para silenciar al resto. ¿Sebastián será reincorporado en la universidad? ¿Qué hará Camila tras la amenaza de Sebastián?

