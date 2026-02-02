Fiorella atraviesa uno de sus momentos más introspectivos al reconocer sentimientos que nunca imaginó tener. Tras años viendo a Alan únicamente como un amigo, algo en ella comienza a cambiar ahora que él está con Cayetana, su mejor amiga.

Durante una conversación íntima con su madre, Fiorella describe a Alan como un chico amoroso, respetuoso y alguien que jamás le haría daño, una imagen muy distinta a la relación tóxica que vivió con Sebastián. Esa comparación la lleva a una reflexión dolorosa: por primera vez siente que ella debería ser esa persona que es amada de verdad.

Valeria intenta tranquilizarla y le asegura que, con el tiempo, encontrará a alguien que la quiera bien y sin lastimarla. Sin embargo, Fiorella no logra calmar su angustia. La culpa, la confusión y el deseo de algo que llegó demasiado tarde la dejan emocionalmente paralizada. ¿Qué pasará ahora? ¿Fiorella se declarará a Alan?

