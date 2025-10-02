En Eres mi Bien, luego del intenso partido de fútbol en el barrio, Rubén aprovechó un momento a solas con Valeria. Con un par de copas encima y mientras descansaban juntos, él le confesó: “He cambiado, Vale, ya no soy el de antes”.

La madre de Toñito intentó calmarlo y le respondió: “Yo creo que tomaste un poco, así que mejor ve a descansar”, pero el hombre no contuvo sus sentimientos. Con el brazo alrededor de ella, Rubén se inclinó y le robó un beso, generando un instante cargado de tensión y nostalgia.

Para sorpresa de todos, en ese mismo momento apareció Toñito, quien no solo fue testigo de la escena, sino que sacó una foto que podría traer grandes problemas.

¿Valeria realmente sintió algo al ser besada por su ex? ¿Qué hará Toñito con la foto que tomó? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!