En el reciente episodio de Eres mi Bien, Leticia sorprendió con un nuevo movimiento estratégico: decidió enviar a Bárbara, su joven sobrina, para que conquiste a Mauricio y así alejarlo de Valeria. Ambas se reunieron en un café para conversar sobre el plan.

Durante el encuentro, la muchacha agradeció la confianza: “Gracias por la oportunidad, tía, realmente necesitaba el trabajo”, a lo que Leticia respondió con claridad: “Tu trabajo no es contestar llamadas ni hacer firmar documentos, tu misión es hacer que Mauricio se olvide de la cevichera”.

Lejos de dudar, Bárbara aceptó con firmeza la misión y sentenció: “No te preocupes, voy a hacer que se olvide totalmente de esa mujer”. La seguridad en sus palabras dejó en claro que el nuevo personaje no llegará solo como apoyo administrativo, sino como un elemento clave para desequilibrar la relación del empresario.

¿Logrará Bárbara cumplir con el plan de Leticia? ¿O Mauricio se dará cuenta de la estrategia antes de caer en la trampa? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien.

