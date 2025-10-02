En Eres mi Bien, Leticia no pudo ocultar su indignación al enterarse de que Claudia ha iniciado un romance con Ricardo, un joven mucho menor que ella. La empresaria la encaró sin filtros y lanzó duras palabras: “Qué fresca eres, Claudia. Vienes a mi casa a amenazar con quitarnos a Miranda porque Mauricio se metió con una mujer de cuarta y tú metes a tu casa a una criatura que podría ser tu hijo”.

Claudia trató de mantenerse firme, pero Leticia continuó con sus ataques: “¿Crees que vas a conseguir algo serio con él? En cualquier momento se va de fiesta y se larga con la primera que le guiña el ojo”. Ante esto, la madre de Miranda respondió con contundencia: “Quiero que sepas que Ricardo es un buen hombre, me quiere a mí y a mi hija”.

El tenso encuentro terminó con Leticia retirándose molesta, mientras Claudia quedaba preocupada por lo que pueda venir después.

¿Hasta dónde llegará Leticia para intentar acabar con esta relación? ¿Podrá Claudia mantener la calma y defender lo que siente? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien.

