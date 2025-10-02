En Eres mi Bien, David y Francisca continúan acercándose a pesar de la fuerte oposición de Meche, quien ha prohibido rotundamente que ambos estén juntos. Durante el entretiempo del partido, los adolescentes aprovecharon un momento a solas en los camerinos para conversar.

La muchacha, emocionada por el desempeño de David, lo felicitó y en medio de la alegría intentó besarlo. Justo en ese instante apareció Emerson, quien los interrumpió sorprendido: “¿Se han vuelto locos?, ustedes saben que yo los apoyo, pero no quiero escándalos, así que será mejor que se separen”.

¿Lograrán David y Francisca mantener su relación a escondidas? ¿Qué hará Meche al enterarse de este nuevo acercamiento? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!