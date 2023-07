El Gran Chef Famosos Segunda Temporada EN VIVO: Sigue el minuto a minuto de la noche de sentencia

Una noche de infarto. En un nuevo programa de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos, cuatro participantes pelearán palmo a palmo en la noche de sentencia por no llegar a la temida noche de eliminación. Mónica, Mr. Peet, Natalia y Laura competirán entre ellos, pero solo uno podrá ser salvado.

9:40 p.m. ¡Laura Spoya pasa a la recta final de El Gran Chef Famosos! Mónica Torres irá a noche de eliminación.

9:39 p.m. Natalia Salas acompañará a Mr. Peet en la noche de eliminación.

9:38 p.m. Mr. Peet es el primer participante que irá a noche de eliminación.

9:14 p.m. ¡Se acabó el tiempo! Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías degustarán las creaciones de todos los famosos y decidirá quién será salvado.

9:12 p.m. Quedan solo cuatro minutos para terminar esta receta.

9:00 p.m. Nelly Rossinelli tuvo que ayudar a los famosos a cortar la gallina.

8:48 p.m. El segundo plato de la noche será caldo de gallina.

8:46 p.m. El jurado tomó una decisión y dio a Mónica Torres como ganadora del primer desafío de la noche.

8:39 p.m. ¡Acabó el tiempo! El jurado pasará por las estaciones de los famosos para probar sus platos.

8:25 p.m. Los participantes tendrán que apurarse puesto que los 60 minutos para la preparación están pronto a acabarse.

8:18 p.m. El primer reto de la noche será preparar club sándwich con papas fritas y helado de café.

8:12 p.m. ¡Empezó El Gran Chef Famosos! Mr. Peet, Laura Spoya, Natalia Salas y Mónica Torres se enfrentarán en una noche de sentencia para evitar caer en la instancia de eliminación.

La Previa

Imperdible. Continuando con la segunda temporada de El Gran Chef Famosos, nuestras participantes afrontarán una nueva noche en la que tendrán que demostrar todas sus habilidades culinarias para no ir a eliminación. Como parte de la dinámica del programa, serán cuatro los integrantes que competirán por no ir a eliminación hoy y tendrán que impresionar a Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

Este martes tenemos un gran programa en El Gran Chef Famosos. Los participantes esta noche deberán demostrar toda su destreza con el único objetivo de convencer al jurado, permanecer en la competencia y no pisar la temida noche de sentencia. Tal como se puede observar en el avance, las participantes tendrán que superar muchas dificultades, pero esto no será nada fácil, pues como mencionó Nelly Rossinelli el día de ayer, “en esta etapa están solo los mejores”.

Como se puede observar en el video, cuatro de nuestras integrantes de esta temporada darán todo de sí para poder salir airosos hoy y no caer en la eliminación. Natalia Salas, Mónica Torres, Laura Spoya y Mr. Peet son captados por nuestras cámaras poniendo su mejor esfuerzo en la preparación de los platos para no ser enviados a sentencia por el jurado.

Como no podía ser de otra forma, la noche no será nada sencilla para ellos. En algún momento del video se puede observar a los jurados elogiando casi todos los platos de los participantes, lo cual habla del nivel de competencia en este episodio. Pese a esto, se oye a Mónica Torres, Natalia Salas y Mr. Peet quejarse por el proceso tan complejo de lo que prepararon: “Esto es demasiado”, “me faltan muchas cosas” o “yo he seguido al pie de la letra todo” fueron algunas de las quejas de los participantes.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados en la segunda temporada?

Hasta el momento, Antonio Pavón, Mauricio Mesones, Junior Silva, Jimmy Santy y Jesús Neyra son los tres famosos que han salido de El Gran Chef Famosos.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.