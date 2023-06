“Yo sé perfectamente cuándo lo hago”: Mr. Soberbio ante advertencias de Giacomo en El Gran Chef Famosos

Los jurados de El Gran Chef Famosos criticaron a Mr Peet por preocuparse mucho por sus compañeros y no hacer su preparación con tiempo. Nadie esperaba la respuesta del periodista.

“Mr Peet, está bien que ayudes, me gusta ese ánimo que quieras ayudar a tus compañeros pero me preocupan tus tiempos. Ahorita has puesto todo en una sola sartén y qué va a pasar, tus hojas verdes van a estar negros y cebollas crudas”, comentaba Giacomo Bocchio.

Mr Peet, en el confesionario, respondió muy a su estilo: “A mí no se me negrea nada, muchachos. Yo sé perfectamente en qué momento pongo las cosas y cómo las pongo. Yo puedo ayudar y cocinar. Todo a la vez”.

¿A qué famosos veremos en el programa?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez , Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.