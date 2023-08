“Yo misma te voy a poner la banda de sentenciado”: Laura y su festejo tras ganar batalla contra Mr. Peet en El Gran Chef Famosos

Difícil momento. Los participantes de esta gala debieron batirse a duelo para evitar caer en sentencia a pocas semanas de la etapa final. En la emisión de hoy 3 de agosto, Ale Fuller, Jesús Neyra, Mr. Peet y Laura Spoya se midieron en batallas para la preparación del segundo plato de la noche. Ellos debían preparar Milanesa a la napolitana y una milanesa con toppings a su elección.

Laura Spoya se batió a duelo con Mr. Peet. La competidora fue la ganadora del primer plato, por lo que eligió al periodista para enfrentarlo y conseguir un cupo para la etapa final. Ambos tuvieron complicados momentos en la cocina de El Gran Chef Famosos. Sin embargo, al final Laura Spoya fue la ganadora de la batalla.

Ella se acercó a Mr. Peet para darle la mano por haber concursado juntos. Además esta escena le trajo recuerdos de su paso por el Miss Perú. “Qué recuerdos. Ay amigo, diste lo mejor de ti, pero te vas a sentencia y yo misma te voy a poner la banda de sentenciado”, expresó en tono burlesco.

Por su parte, Mr. Peet no se desmoronó, todo lo contrario. El periodista le dijo que no lo subestime y que se verán otra vez en competencia. “No te preocupes Laurita que nos vamos a volver a ver. Me meto a la final, porque me meto”, dijo muy seguro.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez y Katia Palma han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más. Por su parte, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, sí tuvieron la posibilidad de regresar gracias a la fase de revancha.