“Ya no confío en mi paladar”: Mr. Peet se confiesa frustrado en El Gran Chef Famosos

Mr Peet, participante de El Gran Chef Famosos, se encuentra muy preocupado por la exigencia de la competencia.

Durante la secuencia ‘La última cena’, Peláez preguntó a Peter Arévalo cómo se sentía, el periodista deportivo respondió de una manera resignada: “La verdad que no tengo palabras, en serio. Me siento muy presionado, no sé qué es bueno o qué es malo. A estas alturas de la competencia, ya no confío ni siquiera en mi paladar, así te lo digo. No sé qué está bien o qué está mal”.

Peláez trató que ser empático con el competidor y le dio palabras de apoyo: “Entiendo tu frustración, Mr Peet, pero trabaja en ello. Porque si avanzas en la competencia vas a tener que confiar en tu paladar, así que hay que trabajar en eso, Mr Peet”.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.