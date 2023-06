“Ya llorar no funciona como estrategia en este programa”: Ricardo Rondón habló fuerte en El Gran Chef Famosos

Iniciando el Gran Chef Famosos, Ricardo Rondón brindó unas polémicas palabras dirigidas a sus compañeros y al jurado.

José Peláez, primero brindó unas palabras hacia Ricardo Rondón: “A ver, señor Rondón. Yo no opino como el resto de las personas, yo no opino que usted es un ser despreciable. Yo no opino que usted es una mala persona, poco querida. Usted es una persona a la que tengo mucho cariño, de verdad, me da muchísima alegría cada vez que usted viene a esta cocina, así que, bienvenido nuevamente. Estoy muy feliz que usted siga avanzando en esta competencia”, apuntó.

Luego de las palabras, Peláez preguntó a Rondón si pensaba llorar, nadie esperó la respuesta del participante: “Y lloró Patricia, ya lloró Natalia, ya llora Milett. Llorar ya no funciona en este programa. Pero sí me conmueven tus palabras. Pero sí quiero decir unas palabras, al jurado y a la producción. Yo ya me quiero ir, porque aquí me han empujado a la piscina, me han apagado el gas, me han hecho boicot, me he cortado el dedo, me empujan por las escaleras. Y eso no se le hace a una persona que tiene ganas de triunfar. Los viejos podemos triunfar”, señaló.

Posterior a las palabras de Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira le jugó una broma al periodista: “Eso no se le hace a una persona que tiene 100 años”, generando risas entre los demás participantes y todo el jurado.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.