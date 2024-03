Ximena reveló el deseo más grande de Pancho: “Él quiere la ‘olla de oro’” | El Gran Chef Famosos

Al terminarse el tiempo de preparación para el segundo plato de la Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos X2”, los participantes pasaron a “la última cena” junto al jurado para que evalúen sus enrollados de pavo.

En el turno de Ximena Díaz y Pancho Cavero, la dupla se emocionó de sobremanera porque tuvieron varias dificultades durante la preparación. “Siento que hoy tuve que sostenerlo y me encanta porque él me ha sostenido muchas veces. A mí me da pena porque el que soñaba con esa olla es él”, confesó la actriz de “Papá en Apuros”.

Por su lado, Pancho no dejó de recalcar que los errores habían sido su responsabilidad. “Siento que hoy todo lo hice mal. Pero así es la vida”, aseguró.

Este sábado 16 de marzo se vive la temida Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas integradas por Marisol y Celine Aguirre; Ximena Díaz y Pancho Cavero; y Steve y Austin Palao deberán luchar por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.