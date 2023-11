Ximena Hoyos, Renato Rossini Jr y Carolina Braedt abandonaron El Gran Chef famosos

En el nuevo capítulo de “El Gran Chef Famosos”, el jurado tuvo que eliminar a tres de los participantes que llegaron a las batallas culinarias de la cuarta temporada. Debido a que no convencieron con su arroz norteño con mariscos, Ximena Hoyos, Renato Rossini Jr y Carolina Braedt fueron eliminados de la competencia.

La primera eliminada fue Ximena Hoyos. “Gracias por esta oportunidad. Siento que he aprendido un montón y he conocido gente muy linda 8…) Qué pena. Me esforcé demasiado. Creo que se ha notado. Me ha gustado que el jurado me haya hecho comentarios tan bonitos esta semana. Me voy realmente feliz”, dijo la joven.

Mientras que el segundo en abandonar la cocina de “El Gran Chef Famosos” este jueves fue Renato Rossini Jr. “Muchas gracias a toda la producción, al jurado, Peláez, a mis compañeros. La verdad es que la he pasado increíble acá en el programa. Entré como un completo desastre en la cocina, y me voy saliendo mejor que la última vez. Me voy feliz y muy contento de formar parte de este gran grupo humano. Fenomenal”, agregó el influencer.

Por último, el jurado despidió a Carolina Braedt. “Volveré, algún día. Amé demasiado estar en El Gran Chef, de verdad que era mi sueño participar. Así que estos días me han encantado. No se preocupen, que yo regreso con todo. Hay Carolina para rato”, aseguró la creadora de contenido.

Este jueves 9 de noviembre, se vivió la cuarta noche de batallas culinarias en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Renato Rossini, Ximena Hoyos, Renato Rossini Jr, ‘Checho’ Ibarra y Carolina Braedt se enfrentaron en la cocina por uno de los cupos a la competencia, aunque solo dos lo consiguieron.

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr. Mientras que, el quinto eliminado fue Renato Rossini padre. Por último, el sexto eliminado fue ‘Checho’ Ibarra.