Ximena Díaz y la verdadera razón por la que aceptó ingresar a El Gran Chef Famosos X2 con Pancho Cavero

Ximena Díaz y Pancho Cavero llegaron a la cocina de “El Gran Chef Famosos X2” como una de las duplas que busca llevarse el triunfo alzando la ‘olla de oro’. A lo largo de los episodios, la pareja –que lleva más de 6 años de relación- se han ganado los corazones de los ‘chefcitos’ con cada una de sus ocurrencias y todo el amor que desbordan.

Pero, lo que no muchos saben es que la actriz de “Papá en Apuros” estuvo a punto de rechazar la oportunidad de formar parte del programa culinario de Latina. Pero esto cambió gracias al impulso de una persona muy especial en su vida.

En una entrevista con Infobae Perú, Ximena Díaz confesó que solo aceptó formar parte de “El Gran Chef Famosos X2” porque su prometido Pancho Cavero era un gran fanático del programa desde el inicio y, además, es un fanático de la cocina.

“Yo no sé si me habría atrevido, pero acompañada de él… Y, como de verdad, le encantaba, todas las noches veía El Gran Chef. Entonces dije ‘vamos a hacerlo, me sumo’”, aseguró Ximena.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¿Qué duplas han sido eliminadas de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fue el integrado por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Aunque, ambos exintegrantes de Arena Hash también tuvieron que despedirse del programa y fueron reemplazados por los hermanos Carolina y Alonso Cano. En tanto, el la siguiente Noche de Eliminación, los Cano también abandonaron la competencia, siendo reemplazados por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo.