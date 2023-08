“Voy a ser la copiona”: La ‘Herbolaria del Pueblo’ confiesa su estrategia para ganar la tercera temporada de El Gran Chef Famosos  

Nuevas estrategias. La tercera temporada de “El Gran Chef Famosos” se estrenó este lunes y presentó a los doce participantes que se enfrentarán en la cocina. Uno de los nuevos rostros es el de Beatriz Martínez, más conocida como la ‘Herbolaria del pueblo’. Ella no dudó en adelantar que ya tiene un plan definido para ganarse el título de ‘Gran Chef’.

“Para mí esto es nuevo la verdad, pero no me voy a quedar atrás, yo vengo acá a hacer la guerra a todos (…) Me siento como si volviera al colegio. En un colegio siempre hay la chancona, el que no sabe mucho o la que se copia. Yo creo que voy a ser la que se copia, no sé qué voy a hacer. Pero de que trato, trato de todas maneras”, sentenció la ‘Herbolaria del pueblo’.

Esta noche, se enfrentaron en la cocina solo seis de los doce participantes. Los escogidos fueron Santi Lesmes, Rocky Belmonte, Mariella Zanetti, Mayra Goñi, Josi Martínez y Fátima Aguilar. En tanto, mañana martes, Leslie Stewart, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez y Armando Machuca serán los participantes que demostrarán su talento en la cocina en la denominada ‘noche arequipeña’.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.