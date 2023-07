“Voy a estudiar gastronomía”: Belén Estévez dio sorpresa tras ser eliminada de El Gran Chef Famosos

Sorpresivas declaraciones. Tras ser eliminada de El Gran Chef Famosos, Belén contó su deseo por estudiar Gastronomía.

“Gracias por todo lo que me enseñaron, la paciencia y el amor que tienen por la cocina. Me han transmitido ese amor. He tomado la decisión de estudiar Gastronomía. Cuando dicen que el programa cambia vida, de verdad lo hace”.

Además también contó que nunca antes pensó en cocinar, ni que se lo tomaría tan enserio, pero “ahora puede ser la profesión quizás algún día pueda darle de comer a mi familia”, manifestó.

Los jurados aplaudieron su decisión. Giacomo también le dijo que si necesitaba alguna ayuda o consejo puede contar con él. ” Hoy te vas sabiendo cocinar. Si necesitas ayuda, estoy para lo que necesites”, acotó.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva y Antonio Pavón han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy fue eliminado en la primera parte de la segunda temporada; sin embargo, decidió renunciar a la competición en pleno repechaje. Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, tuvieron la posibilidad de regresar gracias al repechaje.