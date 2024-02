“Vamos a sorprender”: Josetty y Génnesis responden a las declaraciones de su papá | El Gran Chef Famosos [ENTREVISTA]

Las hermanas Génnesis y Josetty Hurtado son parte de las duplas de “El Gran Chef Famosos X2″. Las hermanas fueron presentadas en la conferencia de prensa de la nueva temporada del programa de cocina, donde prometieron cocinar sin perder el glamour que las caracteriza.

Las hijas de Andrés Hurtado lo dejarán todo en el concurso, pues no quieren ser eliminadas en una etapa temprana de la competencia. En conversación exclusiva con Latina Entretenimiento, las reconocidas creadoras de contenido revelaron detalles inéditos de su participación durante los primeros días en la cocina.

Además, pidieron a los ‘chefcitos’ que les den una oportunidad y que confíen en ellas, pues lo dejarán todo en el reto culinario. “Con ganas y con buena actitud, todo se puede lograr. Dennos la oportunidad, tengan paciencia”, pidieron.

Ellas, durante la entrevista con Latina Entretenimiento, revelaron quiénes son las duplas más fuertes de la temporada, los tips que siguen para mejorar en la cocina y a quién nunca traerán como su refuerzo durante su participación en “El Gran Chef Famosos X2″.

¿Son de temer? Josetty y Génnesis revelan cuál la dupla más fuerte de la temporada

Las hermanas Hurtado han participado de los primeros días de grabación de la nueva temporada de duplas, la cual se estrenará este lunes 5 de febrero. Ellas prometen dar su mejor esfuerzo en la cocina, pero también señalan que deslumbrarán con sus impactantes looks.

La dupla contó en EXCLUSIVA cuáles son los participantes de los que no se confían. “Nos sorprende Damián y el Toyo”, afirmaron. Pese a ello, las influencers no se dejarán amilanar, por lo que quieren dejarlo todo en la cocina, sin tener distracciones.

Jossety nos contó una anécdota de los primeros días de competencia y expresó su dedicación a la cocina al señalar que “cada segundo cuenta”. Como es habitual, José Peláez, el conductor del programa, suele pasar por las estaciones de los participantes, pero las hermanas, no accedieron a las distracciones del querido presentador.

“Peláez había venido (a la estación) y quería conversar, pero le dije que no. Es difícil cuando no sabes cocinar y alguien te habla”, relató. Por su parte, Génnesis reafirmó lo dicho por su hermana al señalar que no se pueden distraer en la competencia.

Un paso adelante: Hermanas Hurtado se preparan gracias a uno de los jurados de El Gran Chef Famosos

Las glamorosas hermanas han expresado toda su dedicación con el programa culinario. Ellas, antes de iniciar la competencia, han publicado en sus redes sociales cómo se han preparado para cocinar. Los videos de Giacomo Bocchio se convirtieron en un gran apoyo para ellas y así lo confirmaron para Latina Entretenimiento.

Génnesis reveló que han aprendido un poco de cocina, gracias a los tutoriales de Youtube del chef tacneño. “Hemos aprendido un poquito por ahí. Téngannos paciencia, porque los sorprenderemos”, comentó.

Estos videos le fueron de gran ayuda a las hermanas, pues afirmaron que durante los primeros días de competencia no sufrieron ninguna emergencia en la cocina. “Ahora que hemos visto los videos de Giacomo ya sabemos organizarnos y tenemos una mejor visión”, señalaron.

¿Envidia? Génnesis y Josetty responden a las declaraciones de su padre, Andrés Hurtado

Génnesis y Josetty Hurtado son conscientes de que no muchos fanáticos le tienen fe a su participación en el programa de cocina. Uno de ellos es su padre, el reconocido artista Andrés Hurtado.

El conductor de televisión afirmó que sus hijas “no saben ni freír un huevo”, haciendo alusión a su participación en el concurso culinario. Sin embargo, Génnesis y Josetty prometen demostrar que está equivocado.

La hija mayor de Andrés Hurtado indicó que su padre realizó esas declaraciones porque les tiene ‘envidia’. Por ese motivo, las hermanas confesaron que se centrarán en los comentarios positivos para realizar la competencia.“Nos tiene envidia. Como él no ha tenido la confianza en nosotras, hemos decidido que nuestra familia será El Gran Chef famosos”, manifestó Josetty.

Además, las hermanas revelaron que no invitarán a Andrés a participar como refuerzo, pues no saben qué podría ocurrir en el programa. “Ya saben a quién no llamaríamos. ¿Se imaginan a esa persona (su papá), que venga y hable con Masías? Él es impredecible, puede venir y va a querer botar a todos”, resaltó.

¿Dónde podrán ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de las temporadas de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión, así como en el portal web Latina Play y el app para dispositivos móviles de Latina.